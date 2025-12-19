ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пятое подряд снижение ключевой ставки и рост зарплат. Заявления ЦБ РФ

11:19

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Решение о понижении ключевой ставки российский центробанк принимает пятый раз подряд.

Регулятор отметил, что напряженность на рынке труда постепенно снижается.

ТАСС собрал основную информацию по ключевой ставке.

О снижении ключевой ставки

  • Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд - до 16%.
  • Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

О кредитно-денежной политике РФ

  • Экономическая активность растет умеренными темпами, но ситуация по отраслям неоднородная.
  • Денежно-кредитные условия в целом несколько смягчились, но остаются жесткими.
  • Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения, активизацией кредитования и бюджетными расходами.

Об инфляции

  • ЦБ РФ указал на продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели.
  • После исчерпания влияния повышения НДС и индексации тарифов дезинфляция в России продолжится.
  • Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.
  • Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года.
  • Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными "на среднесрочном горизонте".
  • Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Об уровне безработицы

  • Напряженность на рынке труда постепенно снижается, при этом безработица по-прежнему на исторических минимумах.
  • Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.
