Пятое подряд снижение ключевой ставки и рост зарплат. Заявления ЦБ РФ
Редакция сайта ТАСС
11:19
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Решение о понижении ключевой ставки российский центробанк принимает пятый раз подряд.
Регулятор отметил, что напряженность на рынке труда постепенно снижается.
ТАСС собрал основную информацию по ключевой ставке.
О снижении ключевой ставки
- Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд - до 16%.
- Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
О кредитно-денежной политике РФ
- Экономическая активность растет умеренными темпами, но ситуация по отраслям неоднородная.
- Денежно-кредитные условия в целом несколько смягчились, но остаются жесткими.
- Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения, активизацией кредитования и бюджетными расходами.
Об инфляции
- ЦБ РФ указал на продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели.
- После исчерпания влияния повышения НДС и индексации тарифов дезинфляция в России продолжится.
- Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.
- Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года.
- Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными "на среднесрочном горизонте".
- Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.
Об уровне безработицы
- Напряженность на рынке труда постепенно снижается, при этом безработица по-прежнему на исторических минимумах.
- Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.