Статья

Пятое подряд снижение ключевой ставки и рост зарплат. Заявления ЦБ РФ

Редакция сайта ТАСС

Здание Центрального банка РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Решение о понижении ключевой ставки российский центробанк принимает пятый раз подряд.

Регулятор отметил, что напряженность на рынке труда постепенно снижается.

ТАСС собрал основную информацию по ключевой ставке.

О снижении ключевой ставки

Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд - до 16%.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

О кредитно-денежной политике РФ

Экономическая активность растет умеренными темпами, но ситуация по отраслям неоднородная.

Денежно-кредитные условия в целом несколько смягчились, но остаются жесткими.

Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения, активизацией кредитования и бюджетными расходами.

Об инфляции

ЦБ РФ указал на продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели.

После исчерпания влияния повышения НДС и индексации тарифов дезинфляция в России продолжится.

Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными "на среднесрочном горизонте".

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Об уровне безработицы