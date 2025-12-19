Путин отметил, что россияне едят мало рыбы

Президент призвал улучшать логистику при рыбных поставках с Дальнего Востока в европейскую часть страны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россияне едят недостаточно рыбы, страна не дотягивается до норм в этой части, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Вы правы в том, что рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваемся", - сказал он, отвечая на вопрос о стоимости рыбной продукции.

По словам Путина, необходимо улучшать логистику при поставках рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны и развивать отрасль.

"Нужно улучшить логистику, надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителей в европейской части страны. Надо улучшить транспортные возможности, надо поговорить в том числе и по налогообложению, надо создать условия для продолжения строительства рыболовных судов и так далее", - добавил президент.

Ранее Путин поручал правительству РФ и "Российским железным дорогам" принять меры по увеличению перевозок рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть России железнодорожным транспортом, проработать целесообразность введения вывозных пошлин на рыбу, подготовить предложения по увеличению закупок рыбной продукции для учащихся.