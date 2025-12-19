Путин: льготы в сфере ИП стали использоваться для серого и черного импорта

Правительству пришлось внести коррективы в сфере налогообложения, заявил президент России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Льготы в сфере ИП стали использоваться для серого и черного импорта, поэтому правительству пришлось внести коррективы в сфере налогообложения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"В свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время? Что фиксировало правительство, как они мне докладывали? Особенно это касается торгового бизнеса, индивидуального предпринимательства и малого. Начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Вот откуда возникла проблема", - сказал Путин.