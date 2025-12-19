ВТБ улучшил условия по кредитам наличными

Максимальное снижение ставок составило 3 процентных пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ улучшил условия по кредитам наличными после снижения Банком России ключевой ставки до 16% годовых. Так, максимальное снижение составило 3 процентных пункта (п.п.), сообщили в пресс-службе ВТБ.

Читайте также

Пятое подряд снижение ключевой ставки и рост зарплат. Заявления ЦБ РФ

"ВТБ оперативно отреагировал на снижение ключевой ставки Банком России до 16%, улучшив условия по кредитам наличными. Изменения распространяются на всех клиентов, а максимальное снижение ставок составляет 3 п.п.", - сказано в сообщении.

"Очередной раунд смягчения денежно-кредитной политики формирует особые условия и для рынка вкладов. В целом потребительская модель продолжит оставаться накопительной, а вклад - базовым и наиболее востребованным инструментом. При этом на рынке начнется плавная коррекция доходности по депозитам. Сейчас основные игроки рынка предлагают максимальную доходность по вкладам на уровне 16% годовых, и в ближайшей перспективе на фоне решения ЦБ она может снизиться", - заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечается, основной фокус у банков останется на краткосрочном привлечении, где максимальные ставки приходятся на сроки от трех до пяти месяцев. Вкладчикам это позволит зафиксировать в конце года максимальные ставки, особенно с учетом завершения в декабре годовых депозитов, открытых в прошлом году по ставкам выше 20%.

По оценке ВТБ, в текущем году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.