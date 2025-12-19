Путин: бизнес не должен пострадать от перехода к новому налогообложению

Этот вопрос будет поставлен перед правительством, заявил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Производственный бизнес в России ни в коем случае не должен пострадать от перехода на новую систему налогообложения, этот вопрос будет поставлен перед правительством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Я с народом России". О чем Путин говорил на больших пресс-конференциях

"Производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать. Обещаю вам, что этот вопрос, безусловно, будет перед правительством поставлен. Но в любом случае я желаю вам успеха и вашей "Машеньке", и дочери, и вашему делу, которое называется таким нежным именем", - сказал он, отвечая на вопрос владельца пекарни "Машенька" из Люберец.

Российский лидер также отметил, что предприятиям совсем не обязательно нести дополнительные издержки на организацию бухгалтерии в связи с внедрением новой налоговой системы.

"Сейчас крупные финансовые учреждения предоставляют различные сервисы и банковского, и бухгалтерского дела, и попросить тот же "Сбер". Я думаю, что они вам помогут организовать эту работу без особого ущерба для вашего дела и без особой финансовой нагрузки на эту составляющую", - заметил Путин.

Ранее был подписан закон об увеличении общей ставки НДС до 22% с 1 января. При этом сохраняется льготная ставка 10% для основных продуктов питания, лекарств, детских и других товаров.

В интервью ТАСС министр финансов России Антон Силуанов говорил, что повышение НДС с 20% до 22% позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что обеспечит более низкую траекторию процентных ставок и повышенную траекторию роста экономики.