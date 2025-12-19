Путин отметил снижение цен на куриные яйца в России

По словам президента, цены снизились на более 10%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" обратил внимание на то, что цены на куриные яйца снизились по сравнению с 2024 годом.

"Кстати, обращаю внимание на то, что в прошлом или в позапрошлом году критически оценивали действия наших коллег из правительства, когда резко подскочили цены на куриное яйцо. Сейчас цены снижаются. Не просто снижаются, они снизились. Не помню, на сколько, более 10%, на 16%", - сказал глава государства.