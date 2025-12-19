Путин назвал снижение инвестиционной активности одной из сложностей текущего дня

По словам президента, при этом у банков сохраняется уровень кредитования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал снижение инвестиционной активности одной из проблем сегодняшнего дня, но при этом у банков сохраняется уровень кредитования. Об этом он рассказал на "Итогах года".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Одна из проблем сегодняшнего дня - это снижение инвестиционной активности. За первые три квартала текущего года - минус 3,1%. Но Банк России фиксирует небольшое снижение, и все-таки продолжение достаточно серьезной активности в кредитной сфере - количество выдаваемых кредитов почти не уменьшается. Уменьшается, но незначительно. И это вызывает у Банка России необходимость действовать в высшей степени аккуратно", - рассказал российский лидер.

Действия ЦБ должны быть такими, чтобы не допустить всплеска инфляции. "Вот это колебание туда-сюда - это самое плохое. И Банк России стремится к стабильности в этой сфере, и это, безусловно, важно", - отметил Путин.