Путин: повышение утильсбора затрагивает в основном людей с хорошим доходом

Чаще всего они проживают в крупных городах России, указал президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами, проживающих в крупных городах России, указал президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Что касается утилизационного сбора. Надо просто прямо, честно сказать, в чем дело: это повышение утилизационного сбора, повышение стоимости этих машин - речь идет о достаточно дорогих машинах, мощностью 160, по-моему, лошадиных сил. И, безусловно, правительство это понимает, это затрагивает граждан как минимум со средними, с хорошими относительно общего состояния дел доходами, в основном в крупных городах", - объяснил глава государства.