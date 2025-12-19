Путин: цена льготных лекарств должна быть фиксированной и в частных аптеках

Президент РФ отметил, что "за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам министерства здравоохранения да и другим контрольным организациям"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Льготные лекарства должны продаваться по фиксированным ценам даже в частных аптеках, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам министерства здравоохранения да и другим контрольным организациям", - указал глава государства.