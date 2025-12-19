ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин уверен, что в РФ сохранится конкуренция между мессенджерами

Президент России добавил, что законы РФ надо соблюдать
Редакция сайта ТАСС
12:36
обновлено 12:51
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" подчеркнул необходимость конкуренции между мессенджерами и указал на необходимость соблюдения ими законов.

"Что касается Max и конкуренции, конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет, - сказал Путин, отвечая на вопрос автора канала Wilsacom Валентина Петухова. - Проблема только в одном - соблюдении российских законов".

Как отметил Петухов, создание мессенджера Max стало одним из самых значимых и обсуждаемых событий в уходящем году. При этом, отметил блогер, на рынке продолжают работать и другие подобные сервисы. 

