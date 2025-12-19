Путин: РФ рассматривает проекты создания технологических парков в странах-партнерах

Президент подчеркнул, что опыт Башкирии в реализации таких проектов будет востребован

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия может принять участие в проектах по созданию технологических парков в ряде дружественных стран, по примеру проекта, который реализуется в Египте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года", отвечая на вопрос журналистки из Башкирии о том, будет ли востребован опыт ее региона на этом направлении.

Читайте также

Вопросы от населения и реальные решения. О чем просили Путина в эфирах

Журналистка отметила, что Башкирия занимается проектом по созданию технологического парка в Таджикистане, и поинтересовалась у президента, будет ли Россия участвовать в подобных программах в других дружественных странах.

"Мы уже несколько лет занимаемся созданием подобной структуры в Египте, в зоне Нила, - ответил президент. - Там очень хорошая площадка, наше правительство, министерство промышленности и наши друзья и коллеги в Египте уделяют этому значительное внимание. Это должно, на мой взгляд, привести к серьезным экономическим результатам как для России, так и для Египта. Подобные же проекты мы рассматриваем и в ряде других государств-партнеров".

Президент подчеркнул, что опыт Башкирии в реализации таких проектов будет востребован. "Безусловно, ваш опыт будет использован. Я, честно говоря, не знаю, в каком состоянии этот проект по созданию технологического парка в Таджикистане, но уверен, просто не сомневаюсь, что Башкортостан с его развитой технологической и промышленной базой сыграет нужную роль и добьется всех целей, которые перед собой ставит. Попрошу федеральное правительство, если в этом есть необходимость, вас поддержать", - подчеркнул он.