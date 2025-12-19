Путин: России нужны свои современные самолеты
Редакция сайта ТАСС
12:58
обновлено 13:08
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. России нужны свои собственные современные самолеты, рост цен на авиабилеты отчасти связан с нехваткой лайнеров, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".
Читайте также
"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн
"Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты. И рост отчасти билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка", - сказал он.