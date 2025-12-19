Путин: России нужны свои современные самолеты

Президент РФ назвал одной из причин роста цен на авиабилеты нехватку самолетов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. России нужны свои собственные современные самолеты, рост цен на авиабилеты отчасти связан с нехваткой лайнеров, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты. И рост отчасти билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка", - сказал он.