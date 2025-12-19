Путин назвал правильным шагом создание Max

Президент отметил, что уже есть несколько услуг, которые оказываются россиянам через национальную систему

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал правильным решение о создании национального мессенджера Max.

"Это совершенно точно правильный шаг. Но я с вами согласен в том, что конкуренция должна быть. Она будет", - сказал Путин на "Итогах года".

Президент отметил, что уже есть ряд услуг, которые оказываются российским гражданам через национальную систему Max. "Таких услуг, которые раньше через иностранные системы мы оказывать не могли по целому ряду обстоятельств, в том числе и по соображениям безопасности", - добавил он.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Число зарегистрированных пользователей в Max достигло 75 млн.