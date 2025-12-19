ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: в России не планируют запрещать иностранные нейросети

Президент РФ отметил, что правительство требует только исполнения российских законов
Редакция сайта ТАСС
13:34

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Запрещать иностранные нейросети в России не планируется, но при этом от них необходимо соблюдение российского законодательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Мы ничего не запрещаем. Мы просто требуем исполнения наших законов - а если участники рынка этих законов не выполняют - то тогда вводятся соответствующие ограничения. Запрещать ничего не собираемся", - ответил он на вопрос журналиста, могут ли быть запрещены в России иностранных нейросети такие, как ChatGPT. 

