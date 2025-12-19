Путин заявил о приоритете энергетики в развитии Якутии

Это очень важный вопрос для Севера в целом, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Энергетика будет приоритетным направлением развития Якутии, где находится большое количество полезных ископаемых. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года", отвечая на вопрос корреспондента из Якутии.

"Что касается энергетики, это очень важный вопрос для Севера в целом и для Якутии в частности. Я обещаю вам, что обращу на это внимание. У вас в целом экономика развивается, и она, конечно, требует большего количества энергии, причем по доступным, конкурентным ценам. <…> Совершенно точно будем развивать возможности сетей, сети нужно развивать, и генерацию - обязательно этим будем заниматься. В Якутии это очень важно, потому что это кладезь на самом деле полезных ископаемых. И там есть над чем работать. И составляющая энергетики тоже будет в центре нашего внимания", - сказал президент.

Он уточнил, что власти будут развивать не только экологичные источники энергии, но и газовую, нефтяную, углеводородную генерации.

"В Якутии хорошо развивается угольная составляющая энергетики. Можно и нужно подумать о других источниках. Такая работа идет в том числе и по линии целевых городов, где должна создаваться инфраструктура соответствующая - и социальная, и экономическая. Сейчас не буду вдаваться в детали, но мы обязательно ей будем заниматься. В том числе и, как ни странно, по развитию экологичных источников, современных источников энергии. Но не будем забывать и про газовую, про нефтяную, углеводородную генерацию. Там топочным мазутом много не натопишь, это все очень дорого", - подчеркнул глава государства.