Путин: проекты ВСМ Москва - Петербург и Москва - Казань реализуют

По словам президента России, проектные работы по ВСМ до Петербурга уже начались

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проекты высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы до Санкт-Петербурга и до Казани будут реализованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

По его словам, проектные работы по ВСМ до Петербурга уже начались. "Они уже идут на линии Москва - Петербург, и Москва - Казань тоже будет реализована", - сказал президент.

Пять высокоскоростных железнодорожных магистралей планируется построить в РФ до 2045 года, сеть ВСМ будет составлять 4,5 тыс. км, говорил ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали станет дорога из Москвы в Санкт-Петербург. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

Высокоскоростная магистраль из Москвы в Екатеринбург будет строиться поэтапно: сначала будет проложен участок Москва - Нижний Новгород - Казань, который затем продлят до Екатеринбурга, говорилось в презентации РЖД на форуме "Транспорт России".

По данным РЖД, работы по проектированию на участке Москва - Казань уже завершены. На данном этапе ведутся инженерные изыскания по всей линии. На линии Москва - Казань появятся 16 современных транспортно-пересадочных узлов, одновременно с созданием ВСМ планируется развитие городской инфраструктуры вдоль всей трассы.