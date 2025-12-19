Путин призвал привлечь инвесторов в производство металлов в Ангаро-Енисейском кластере

Это очень интересный проект, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Регионы Ангаро-Енисейского кластера обладают большими возможностями по добыче полезных ископаемых, их переработке, созданию новых источников энергии, необходимо заинтересовать инвесторов для участия в этих проектах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Очень интересный проект и вопрос в струю, что называется. Эти планы, они были, в общем и целом, сформулированы еще в советские времена. Этот регион, он очень перспективный. Там, по-моему, чуть ли не 360 солнечных дней в году. Хоть и Сибирь, но климат очень хороший. Там действительно много возможностей и по добыче полезных ископаемых, и по их переработке, и по созданию новых источников энергии для того, чтобы осуществить соответствующую работу. Там в целом хорошая логистика", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности создания кластера по переработке цветных и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе.

"Разумеется, все эти задачи не могут быть решены так, как это делалось в советское время, исключительно через Госплан и целевым выделением финансовых ресурсов. Это должно решаться современными способами. Какими? Нужно заинтересовывать компании, которые пришли бы туда в качестве инвесторов, а государство оказало бы им необходимую поддержку", - отметил глава государства.

По словам Путина, такая работа уже идет, выявляются компании, которые готовы участвовать в этих перспективных проектах. При этом задача государства - "оказать им всемерную поддержку и льготированием, и предоставлением различных услуг, и созданием логистики помощи в создании источников генерации электроэнергии". "Там очень большого исторического масштаба может быть решена задача. Обязательно будем над этим работать", - заключил президент.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что запуск первых объектов кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется в 2027 году. Создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования.

В Минприроды России сообщали ТАСС, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн, среди них балансовые запасы 15 видов редкоземельных металлов учтены в объеме 28,5 млн тонн. Этих запасов хватит как для текущих потребностей экономики РФ, так и на долгосрочную перспективу.