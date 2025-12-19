Путин заявил о конкурентоспособности МС-21 на мировом уровне
Редакция сайта ТАСС
13:54
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" дал высокую оценку МС-21, назвав его конкурентоспособным на мировых рынках.
Читайте также
Как проходили "Итоги года" с Владимиром Путиным
"Но вот те самолеты, которые появляются у нас сейчас, МС-21 - очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках, так и "Superjet-100" стал полностью локализованной нашей машиной", - сказал Путин.
Кроме того, он указал на необходимость машины для региональных перевозок.