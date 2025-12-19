Эксперт Востриков рассказал о плюсах рыночных методов регулирования цен

Они традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы участников рынка и способствуют наличию широкого ассортимента товаров на полке, заявил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рыночные методы регулирования вносят меньше искажений в бизнес-процессы и способствуют наличию широкого ассортимента товаров на полке. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" в ответ на вопрос про стоимость рыбы назвал опасным регулирование государственными органами цен на продукты.

"При принятии решений, связанных с регулированием, создаются риски, которые могут привести к негативным последствиям для реального сектора экономики. Главным из них является дефицит продукции. Рыночные методы, в основе которых лежит здоровая конкуренция, традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы участников рынка, чем внешнее регулирование, и способствуют наличию широкого ассортимента товаров на полке", - сказал он.

Востриков отметил, что предприятия пищевой отрасли используют долгосрочную стратегию развития, которая включает планы модернизации производства, увеличения объемов выпускаемой продукции, расширения ассортимента, повышения ее качества.

"Инвестиционная политика напрямую связана с предсказуемостью внутренних экономических правил взаимодействия государства и бизнеса", - добавил эксперт.