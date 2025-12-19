Путин напомнил, что пять лет назад указывал Савельеву на важность выпуска самолетов

Правительство над этим будет работать, отметил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил, что еще пять лет назад указывал вице-премьеру Виталию Савельеву (тогда генеральному директору "Аэрофлота") на важность выпуска самолетов в России.

"Я еще в свое время ныне действующему вице-премьеру, а тогда руководителю "Аэрофлота", говорил о том, что надо больше закупать российских самолетов. Казалось, что проще и дешевле, [чем] приобретать технику иностранного производства. Но вот те самолеты, которые появляются у нас сейчас, МС-21 - очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках, так и "Superjet-100" стал полностью локализованной нашей машиной. [Производство собственных самолетов] очень важно", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что правительство над этим будет работать.