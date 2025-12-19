Путин пообещал рассмотреть вопрос о продлении "Дальневосточной надбавки"

Такая мера позволяет снизить розничные цены на электроэнергию для потребителей в регионах Дальнего Востока

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о продлении "Дальневосточной надбавки", позволяющей снизить розничные цены на электроэнергию для потребителей в регионах Дальнего Востока.

"Энергетика тоже будет в центре нашего внимания. Ваш вопрос [про продление "Дальневосточной надбавки"] я отметил. Мы позанимаемся отдельно", - сказал президент во время "Итогов года".