Путин пообещал рассмотреть вопрос о продлении "Дальневосточной надбавки"
Редакция сайта ТАСС
14:00
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о продлении "Дальневосточной надбавки", позволяющей снизить розничные цены на электроэнергию для потребителей в регионах Дальнего Востока.
Читайте также
Как проходили "Итоги года" с Владимиром Путиным
"Энергетика тоже будет в центре нашего внимания. Ваш вопрос [про продление "Дальневосточной надбавки"] я отметил. Мы позанимаемся отдельно", - сказал президент во время "Итогов года".