Набиуллина: рост цен по итогам года будет минимальным за последние пять лет

По недельным данным, годовая инфляция уже опустилась ниже 6%, заявила глава ЦБ

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России прогнозирует, что рост цен по итогам текущего года будет минимальным за последние пять лет. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По недельным данным, годовая инфляция уже опустилась ниже 6%, и по итогам года рост цен будет минимальным за последние пять лет", - сказала она.