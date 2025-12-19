Набиуллина: рост цен по итогам года будет минимальным за последние пять лет
Редакция сайта ТАСС
14:03
обновлено 14:08
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России прогнозирует, что рост цен по итогам текущего года будет минимальным за последние пять лет. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"По недельным данным, годовая инфляция уже опустилась ниже 6%, и по итогам года рост цен будет минимальным за последние пять лет", - сказала она.