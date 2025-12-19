Иски к Euroclear, ключевая ставка и динамика цен. Заявления Набиуллиной
Редакция сайта ТАСС
15:11
Банк России учитывает рост инфляционных ожиданий при принятии решений по ключевой ставке. При этом укрепление рубля еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
Она также сообщила, что регулятор не собирается отзывать свои судебные иски к Euroclear в связи блокировкой российских активов.
Набиуллина отметила, что рост цен по итогам года будет минимальным за последние пять лет, однако ЦБ ожидает некоторый всплеск в январе из-за временных факторов.
ТАСС собрал основные заявления главы Банка России.
Об иске к Euroclear
- ЦБ не собирается отзывать свои судебные иски к зарубежным институтам в связи блокировкой активов, несмотря на решение ЕС пока не конфисковывать их: "Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски".
- "Мы рассматриваем возможность защиты интересов также и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в других государствах".
- Иск к Euroclear является своевременным, причины этого "уместно будет раскрыть позже".
- Решение использовать замороженные активы Банка России подорвало бы базовые основы функционирования международной финансовой системы.
О ключевой ставке
- ЦБ на заседании рассматривал "три варианта: неизменности ключевой ставки, вариант снижения на полпроцентных пункта и вариант снижения на один процентный пункт".
- Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в снижении ставки, оно не будет происходить "в режиме автопилота".
Об инфляции
- Важно в ближайшее время подвести черту под периодом высокой инфляции: "Хотела бы заметить, что стабильная низкая инфляция - это не какая-то ведомственная задача, это действительно фундамент для нормального развития экономики".
- "Значительная часть пути" по достижению цели по инфляции в 4% пройдена, "но вторая часть дистанции, как известно, всегда тяжелее - знает хорошо любой марафонец".
- Достижение цели по инфляции любыми способами в этом году не было бы "мягкой посадкой" для экономики.
- ЦБ учитывает фактор роста инфляционных ожиданий при принятии решений по ставке: "Ведь, принимая решение о том, размещать ли деньги на депозит, брать ли кредит, вкладывать ли в новый проект, люди и бизнес явно или неявно сравнивают ожидаемую доходность с ожидаемым ростом цен, это значит, что и решение по ключевой ставке мы должны принимать с оглядкой на этот фактор".
- Укрепление рубля, произошедшее в этом году, еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние, "пусть уже и не столь выраженное".
О динамике цен
- Рост цен по итогам года будет "минимальным за последние пять лет".
- ЦБ ожидает некоторый всплеск роста цен в январе из-за временных факторов, но устойчивая инфляция продолжит снижаться: "Но мы считаем, что устойчивая инфляция после этого всплеска будет продолжать снижаться".
- Доля рыночной ипотеки в России постепенно растет, этот тренд продолжится.
О российской экономике
- Россия переходит к "сбалансированным темпам роста экономики".
- Экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года: "По нашим оценкам, она выйдет из состояния перегрева в первом полугодии следующего года".
- Чрезмерное ускорение кредитования может препятствовать возвращению экономики к сбалансированному росту и "давить на цены".
О работе банковского сектора
- Банковская система остается вполне устойчивой, несмотря на некоторый рост "плохих" кредитов: "Мы видим некоторый рост есть проблемных кредитов, но доля, например, "плохих" корпоративных кредитов, она совсем немного выросла и находится около 4%. Это совсем немного".
- Отмена налоговых льгот по картам "может повлиять на платежный рынок", банки будут принимать это во внимание: "Конечно, есть риск того, что банки перенесут свои траты в тарифы, но вот это движение надо учитывать все-таки в контексте в целом налоговых изменений".
- ЦБ не видит рисков роста платежей наличными на фоне налоговых изменений, "потому что граждане уже привыкли расплачиваться безналично": "Это удобно, быстро. И предпочитают, конечно, безналичные платежи".
Об инвестициях и потребности в валюте
- Объем инвестиций в российской экономике остается вблизи исторических максимальных значений, "на которые они вышли за последние три года".
- Потребность в иностранной валюте сокращается: "Первый фактор - это действие бюджетного правила. Второй - эффекты жесткой денежно-кредитной политики, она способствует сдержанной динамике импорта, что снижает спрос на валюту. Высокие ставки также поддерживают привлекательность рублевых активов по сравнению с иностранными".