Иски к Euroclear, ключевая ставка и динамика цен. Заявления Набиуллиной

Банк России 19 декабря понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

Банк России учитывает рост инфляционных ожиданий при принятии решений по ключевой ставке. При этом укрепление рубля еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

Она также сообщила, что регулятор не собирается отзывать свои судебные иски к Euroclear в связи блокировкой российских активов.

Набиуллина отметила, что рост цен по итогам года будет минимальным за последние пять лет, однако ЦБ ожидает некоторый всплеск в январе из-за временных факторов.

Об иске к Euroclear

ЦБ не собирается отзывать свои судебные иски к зарубежным институтам в связи блокировкой активов, несмотря на решение ЕС пока не конфисковывать их: "Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски".

"Мы рассматриваем возможность защиты интересов также и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в других государствах".

Иск к Euroclear является своевременным, причины этого "уместно будет раскрыть позже".

Решение использовать замороженные активы Банка России подорвало бы базовые основы функционирования международной финансовой системы.

О ключевой ставке

ЦБ на заседании рассматривал "три варианта: неизменности ключевой ставки, вариант снижения на полпроцентных пункта и вариант снижения на один процентный пункт".

Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в снижении ставки, оно не будет происходить "в режиме автопилота".

Об инфляции

Важно в ближайшее время подвести черту под периодом высокой инфляции: "Хотела бы заметить, что стабильная низкая инфляция - это не какая-то ведомственная задача, это действительно фундамент для нормального развития экономики".

"Значительная часть пути" по достижению цели по инфляции в 4% пройдена, "но вторая часть дистанции, как известно, всегда тяжелее - знает хорошо любой марафонец".

Достижение цели по инфляции любыми способами в этом году не было бы "мягкой посадкой" для экономики.

ЦБ учитывает фактор роста инфляционных ожиданий при принятии решений по ставке: "Ведь, принимая решение о том, размещать ли деньги на депозит, брать ли кредит, вкладывать ли в новый проект, люди и бизнес явно или неявно сравнивают ожидаемую доходность с ожидаемым ростом цен, это значит, что и решение по ключевой ставке мы должны принимать с оглядкой на этот фактор".

Укрепление рубля, произошедшее в этом году, еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние, "пусть уже и не столь выраженное".

О динамике цен

Рост цен по итогам года будет "минимальным за последние пять лет".

ЦБ ожидает некоторый всплеск роста цен в январе из-за временных факторов, но устойчивая инфляция продолжит снижаться: "Но мы считаем, что устойчивая инфляция после этого всплеска будет продолжать снижаться".

Доля рыночной ипотеки в России постепенно растет, этот тренд продолжится.

О российской экономике

Россия переходит к "сбалансированным темпам роста экономики".

Экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года: "По нашим оценкам, она выйдет из состояния перегрева в первом полугодии следующего года".

Чрезмерное ускорение кредитования может препятствовать возвращению экономики к сбалансированному росту и "давить на цены".

О работе банковского сектора

Банковская система остается вполне устойчивой, несмотря на некоторый рост "плохих" кредитов: "Мы видим некоторый рост есть проблемных кредитов, но доля, например, "плохих" корпоративных кредитов, она совсем немного выросла и находится около 4%. Это совсем немного".

Отмена налоговых льгот по картам "может повлиять на платежный рынок", банки будут принимать это во внимание: "Конечно, есть риск того, что банки перенесут свои траты в тарифы, но вот это движение надо учитывать все-таки в контексте в целом налоговых изменений".

ЦБ не видит рисков роста платежей наличными на фоне налоговых изменений, "потому что граждане уже привыкли расплачиваться безналично": "Это удобно, быстро. И предпочитают, конечно, безналичные платежи".

