Набиуллина назвала своевременным иск к Euroclear

Причины такого решения "уместно будет раскрыть позже", заявила глава ЦБ

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Иск Банка России к Euroclear является своевременным, причины такого решения "уместно будет раскрыть позже", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Почему мы подали иск сейчас, а не раньше? На то были свои обстоятельства, о которых будет уместно говорить позже. А что будет дальше, как будет исполняться решения суда - это будет определено после вступления решения суда в законную силу", - сказал она.

Набиуллина также сообщила, что ей сложно комментировать какие конкретно аргументы возобладали у стран ЕС, которые не одобрили конфискацию российских активов. "Прежде всего, мне кажется, это связано с тем, что решение подорвало бы базовую основу функционирования международной финансовой системы. Это очевидно", - заметила она.

Глава ЦБ также подтвердила, что ЦБ действительно ходатайствовал о закрытом режиме рассмотрения дела, так как там будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.

12 декабря в Арбитражный суд города Москвы поступил иск Банка России к Euroclear на 18,2 трлн рублей. В эту сумму входят заблокированные средства ЦБ, стоимость замороженных ценных бумаг, а также упущенная выгода. ЦБ также рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах, и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах - членах ООН.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских активов для Украины.