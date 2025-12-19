Набиуллина: значительная часть пути по достижению цели по инфляции в 4% пройдена

Одного месяца низкой инфляции точно недостаточно, отметила глава Банка России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Значительная часть пути по достижению цели по инфляции в России в 4% пройдена, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Я точно могу сказать, что мы прошли значительную часть пути, но вторая часть дистанции, как известно, всегда тяжелее - знает хорошо любой марафонец. Помните - мы сравнивали наши движения по ставке, и не только по ставке, но по экономике в целом. Это все-таки долгосрочные движения. Одного месяца низкой инфляции точно не достаточно", - сказала она.

Глава ЦБ добавила в связи с этим, что регулятор больше внимания уделяет не месячной инфляции, а трехмесячной с очищенной сезонностью.

"Она в среднем за последние три месяца составила 5,2%. Это выше нашей цели. Добавьте к этому еще инфляционные ожидания, и вы поймете, почему мы столь осторожно относимся к снижению ставки, - пояснила Набиуллина. - Высокими остаются инфляционные ожидания, поэтому мы все это учитываем. Вы знаете наш прогноз по ключевой ставке. Мы видим, что к нейтральному уровню мы перейдем в 2027 году".