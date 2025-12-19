Набиуллина: инвестиции в экономике РФ остаются вблизи исторических максимумов
14:06
обновлено 14:13
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в российской экономике остается вблизи исторических максимальных значений. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"По экономике в целом - объем инвестиций остается вблизи исторических максимальных значений, на которые они вышли за последние три года", - сказала она.