Набиуллина: инвестиции в экономике РФ остаются вблизи исторических максимумов

На них они вышли за последние три года, заявила глава ЦБ

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в российской экономике остается вблизи исторических максимальных значений. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По экономике в целом - объем инвестиций остается вблизи исторических максимальных значений, на которые они вышли за последние три года", - сказала она.