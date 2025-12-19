Набиуллина: использование активов РФ подорвет основы международной финсистемы

По словам главы ЦБ, что будет дальше, как будет исполняться решение суда, - это будет определено после вступления решения суда в законную силу

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решение использовать замороженные активы Банка России подорвало бы базовые основы функционирования международной финансовой системы. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

"Мне сложно комментировать, какие конкретно аргументы возобладали. Вы видели, наверное - в прессе достаточно активно обсуждались разного рода аргументы. Но прежде всего, мне кажется, это связано с тем, что это решение подорвало бы базовую основу функционирования международной финансовой системы. Это очевидно", - сказала она.

По словам главы регулятора, что будет дальше, как будет исполняться решение суда, - это будет определено после вступления решения суда в законную силу.

Как сообщал ТАСС, 12 декабря 2025 года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. (Евроклир Банк С.А./Н.В.) на 18,2 трлн рублей. В эту сумму входят заблокированные средства ЦБ, стоимость замороженных ценных бумаг, а также упущенная выгода. ЦБ также рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах, и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах - членах ООН.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских активов для Украины.