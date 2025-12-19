ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Набиуллина: укрепление рубля еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние

Глава Банка России отметила, что укрепление произошло в 2025 году
Редакция сайта ТАСС
14:10
обновлено 14:19

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Укрепление рубля, которое произошло в 2025 году, по-прежнему продолжает оказывать дезинфляционное влияние. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Краткосрочно на курсе рубля сказываются также ожидания по геополитической ситуации. Укрепление рубля, произошедшее в этом году, еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние, пусть уже и не столь выраженное", - указала она.  

РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна