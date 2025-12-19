Набиуллина: достижение цели по инфляции любыми способами не было бы "мягкой посадкой"

Глава ЦБ напомнила, что в конце 2024 года, "если взять месячные темпы роста цен в конце года и пересчитать их на год, они были больше 14%", то есть в 2025 год страна вошла с очень высокой инфляцией

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Достижение цели по инфляции любыми способами в 2025 году не стало бы "мягкой посадкой" для экономики страны, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В силу того, что в прошлые годы реализовывались проинфляционные риски, они воплощались, у нас инфляция ускорялась", - сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что в конце 2024 года, "если взять месячные темпы роста цен в конце года и пересчитать их на год, они были больше 14%", то есть в 2025 год страна вошла с очень высокой инфляцией. "И мы не ставили себе задачу в этом году достичь таргета. Потому что это было бы не "мягкой посадкой" и был бы риск того, что мы в следующем году сильно бы отклонились вниз от цели, и поэтому мы прогноз в начале года делали, если вы помните, по инфляции на конец этого года 7-8%", - сказала она.