Набиуллина заявила о постепенном росте доли рыночной ипотеки

Глава Банка России считает, что этот тренд продолжится

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Доля рыночной ипотеки в РФ постепенно растет, и этот тренд продолжится. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы уже видим, что рыночная ипотека растет. Конечно, все еще преобладающую долю выдачи ипотеки принимают льготные программы, прежде всего семейная ипотека. Но мы видим, что даже на то снижение ключевой ставки отреагировала рыночная ипотека, и считаем, что и дальше по мере снижения инфляции, снижения ключевой ставки, ипотека будет расти", - сказала она.

Глава ЦБ, говоря об уровне ставок по ипотеке, также отметила, что заметная активизация произойдет, когда ключевая ставка будет близка к нейтральному диапазону.