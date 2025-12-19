ЦБ рассматривал три варианта возможных решений по ключевой ставке

Это сохранение, а также снижение ставки на 100 б.п. и 50 б.п.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Банка России рассматривал три варианта возможных решений по ключевой ставке: сохранение, а также снижение ставки на 100 б.п. и 50 б.п. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы рассматривали три варианта: неизменность ключевой ставки, вариант снижения на 0,5 п.п. и вариант снижения на один процентный пункт. <…> Но вот в этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное о снижении ставки на 0,5 п.п.", - сказала она.

По ее словам, те, кто предлагал решение по сохранению ключевой ставки, большее внимание уделяли тому, что пока еще преждевременно судить об устойчивости замедления инфляции. "Потому что последние месяцы она была волатильна, я уже говорила про октябрь-ноябрь. И по одному месяцу действительно достаточно сложно судить о том, что это будет устойчивым, учитывая и проинфляционные факторы в ближайшее время, которые реализуются, - имею в виду повышение НДС, тарифов. Также обращали внимание на значимое ускорение кредитования и на сохранение повышенных инфляционных ожиданий. Те, кто предлагали больший шаг, те считали, что то замедление инфляции, которое происходит, уже достаточно устойчиво", - подчеркнула Набиуллина.

Банк России понизил ключевую ставку на 50 б.п., до 16% годовых на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен. Но регулятор указал на возросшие инфляционные ожидания, что может мешать достижению целевых уровней по инфляции.

При этом годовая инфляция в РФ, по прогнозу Банка России, ожидается на уровне ниже 6% и снизится до 4-5% в 2026 году, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на целевом уровне.