Набиуллина отметила снижение потребности в иностранной валюте

Первый фактор - это действие бюджетного правила, а второй - эффекты жесткой денежно-кредитной политики, подчеркнула глава Банка России

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Потребность в иностранной валюте сокращается благодаря мерам импортозамещения, поддержке отечественных производителей, а также эффектам от текущей денежно-кредитной политики (ДКП). На это указала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Первый фактор - это действие бюджетного правила. Второй - эффекты жесткой денежно-кредитной политики, она способствует сдержанной динамике импорта, что снижает спрос на валюту. Высокие ставки также поддерживают привлекательность рублевых активов по сравнению с иностранными", - обратила внимание глава ЦБ РФ. Кроме того, подчеркнула она, потребность в иностранной валюте сокращается под действием мер импортозамещения и поддержки отечественных производителей.