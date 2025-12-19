Набиуллина: Россия переходит к сбалансированным темпам роста экономики

Глава ЦБ отметила, что инфляция замедляется быстрее

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия сейчас переходит к сбалансированным темпам роста экономики, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Инфляция замедляется быстрее и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Поэтому считаем, что политика срабатывает и мы переходим, как и планировалось, к сбалансированным темпам роста кредита, через ставку влияем прежде всего на кредит, и в целом, сбалансированным темпам роста экономики", - сказала она.