Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева
Редакция сайта ТАСС
14:05
обновлено 14:27
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, что подтверждается замедлением инфляции. По нашим оценкам, она выйдет из состояния перегрева в первом полугодии следующего года", - сказала она.