Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева

Глава Банка России отметила, что это произойдет в I полугодии 2026 года

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, что подтверждается замедлением инфляции. По нашим оценкам, она выйдет из состояния перегрева в первом полугодии следующего года", - сказала она.