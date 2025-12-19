ЦБ: ускорение кредитования воспрепятствует переходу экономики к сбалансированному росту

Оно будет давить на цены, указала глава регулятора Эльвира Набиуллина

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Чрезмерное ускорение кредитования и денежной массы может препятствовать возвращению экономики к траектории сбалансированного роста. На это указала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Если ускорение кредитования и, соответственно, денежной массы будет чрезмерным, это может препятствовать возвращению экономики к сбалансированной траектории и давить на цены", - сказала она.