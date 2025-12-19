ЦБ учитывает фактор роста инфляционных ожиданий при принятии решений по ставке

Ожидания влияют не только на решение о покупках, но и на то, насколько привлекательными выглядят процентные ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рост инфляционных ожиданий это не что-то эфемерное, Банк России учитывает этот фактор при принятии решений по ключевой ставке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

"Рост инфляционных ожиданий - это не что-то эфемерное. Ожидания влияют не только на решение о покупках, но и на то, насколько привлекательными выглядят процентные ставки. Ведь, принимая решение о том, размещать ли деньги на депозит, брать ли кредит, вкладывать ли в новый проект, люди и бизнес явно или неявно сравнивают ожидаемую доходность с ожидаемым ростом цен, это значит, что и решение по ключевой ставке мы должны принимать с оглядкой на этот фактор", - сказала она.

По словам Набиуллиной, это позволит сохранять такую жесткость политики Банка России, которая приведет инфляцию к цели.