ЦБ ожидает некоторый всплеск роста цен в январе из-за временных факторов

Устойчивая инфляция продолжит снижаться, подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России ожидает некоторый всплеск роста цен в январе 2026 года из-за временных факторов, однако устойчивая инфляция продолжит снижаться. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается динамики инфляции в течение следующего года, да, возможен некоторый рост, повышение текущего темпа роста цен в январе в связи с повышением НДС. Но мы считаем, что устойчивая инфляция после этого всплеска будет продолжать снижаться", - отметила она.