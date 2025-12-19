Набиуллина: снижение ставки не будет идти "в режиме автопилота"

Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в снижении ставки, отметила глава Банка России

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в снижении ключевой ставки, оно не будет происходить "в режиме автопилота". На это указала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, масштаб и скорость дальнейшего смягчения политики будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, а реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки.

"Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота. Мы будем постоянно оценивать изменения всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды, и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения", - объяснила Набиуллина.

Она отметила, что в ближайшие месяцы в фокусе внимания ЦБ РФ будет "то, как цены, а также ожидания людей и бизнеса отреагируют на повышение НДС и тарифов, как будет развиваться ситуация с другими проинфляционными и дезинфляционными рисками, будут они усиливаться или ослабевать". "Устойчивая низкая инфляция, к которой мы идем, - это единственный путь к умеренным процентным ставкам для всех, к предсказуемой среде для долгосрочных вложений и планов, это фундамент для стабильного развития экономики и роста благосостояния людей. И это то, что мы ожидаем увидеть в следующем году", - заключила глава регулятора.