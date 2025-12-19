Набиуллина: инфляция может ускориться из-за ожиданий раннего смягчения ДКП

Глава ЦБ отметила, что такие разноправленные тенденции приходится анализировать, принимать решения, и это обуславливает осторожность действий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ускорение инфляции в РФ может произойти с большей вероятностью на завышенных ожиданиях преждевременного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается разнонаправленности инфляции, инфляционных ожиданий, это хороший вопрос. Действительно, когда они движутся в разных направлениях, это осложняет оценку ситуации и гораздо сложнее делать выводы об устойчивости некоторых тенденций, нежели если бы они были сонаправлены. И вокруг именно этих разноправленных тенденций была существенная часть дискуссии на совете директоров между теми, кто выступал за решение за неизменность, допустим, и теми, кто предлагал сделать более решительный шаг, - сказала она. - То есть в этой ситуации, когда разъякоренные, высокие инфляционные ожидания, инфляция может [быть] гораздо сильнее, и ускорение может произойти с гораздо большей вероятностью на преждевременное чрезмерное смягчение денежно-кредитной политики, чем это было бы, если бы у нас инфляционные ожидания были заякорены".

"Поэтому да, вот эти разноправленные тенденции нам приходится анализировать, принимать решения, и это обуславливает осторожность наших действий", - добавила Набиуллина.

Регулятор считает высокие инфляционные ожидания, их некоторое повышение, особенно у бизнеса, - это реакция на ожидаемое повышение НДС, на параметры индексации жилищно-коммунальных услуг и другие разовые проинфляционные факторы, продолжила Набиуллина.

"И мы рассматриваем это как существенный сохраняющийся проинфляционный риск. И нас беспокоит не просто повышение инфляционных ожиданий, но то, что они могут закрепиться на этом повышенном уровне. И с этим, в том числе, связан сдержанный шаг снижения ключевой ставки. И что еще может быть, стоит отметить, что чувствительность наших решений денежно-кредитной политики к инфляционным ожиданиям возрастает, когда вот как раз они высокие, разъякоренные", - указала глава ЦБ.