Набиуллина связала рост цен на жилье с масштабной льготной ипотекой

Любые льготы кем-то оплачиваются, отметила глава Банка России

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Любые льготы кем-то оплачиваются, масштабные льготные ипотечные программы разгоняют спрос, и цены растут. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Читайте также

Иски к Euroclear, ключевая ставка и динамика цен. Заявления Набиуллиной

"Любые льготы кем-то оплачиваются. И на любом рынке это тоже происходит. Любая льготная программа влияет на спрос, влияет на цены. Вопрос в ее объеме - если масштабы небольшие, то перекосов в целом на рынке не будет. Поэтому мы всегда выступали с тем, что льготные программы - неважно, в сфере жилья или в других сферах - должны быть очень адресными, сконцентрированными на приоритетах и не приводить к таким перекосам", - отметила глава ЦБ.

При этом, по словам Набиуллиной, масштабные безадресные льготные ипотечные программы разгоняют спрос очень быстро. "Тогда чисто физически невозможно быстро нарастить предложение недвижимости. Цены на квартиры растут. А по цепочке это разогревает и общий уровень цен", - заключила глава ЦБ.