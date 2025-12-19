Эксперт Верховец: государство обеспечит логистикой кластер редкоземов в Сибири

Создание кластера глубокой переработки критических металлов предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Государство должно обеспечить логистической и энергетической инфраструктурой проект Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных и редкоземельных металлов. Об этом ТАСС сообщил проректор Сибирского федерального университета (СФУ) по перспективным проектам Сергей Верховец.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что власти прорабатывают возможность создания в Ангаро-Енисейском регионе кластера глубокой переработки цветных и редкоземельных металлов, выявляются компании, которые потенциально могут стать инвесторами. СФУ станет частью создаваемого инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева", который станет частью кластера.

"Основные меры, которые готовятся и прорабатываются государством - это обеспечение логистической инфраструктурой (железнодорожной и автодорожной), подключение необходимых мощностей электрообеспечения", - сообщил Верховец. Он добавил, что государству также необходимо обеспечить строительство объектов инфраструктуры общего пользования - технопарками, лабораториями, а также научного и кадрового потенциала. "При этом от бизнеса ожидаются инвестиции непосредственно в горно-металлургические проекты и производство высокотехнологичной продукции", - добавил Верховец.

О кластере

Создание кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования.

По планам, территория промышленной площадки Минусинского электрокомплекса составит 400 га и включит в том числе уже имеющиеся объекты - газонаполнительную станцию, главную понизительную подстанцию, а также железнодорожную инфраструктуру.