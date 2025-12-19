Набиуллина назвала майнинг криптовалют одним из факторов укрепления курса рубля

Глава Банка России при этом отметила, что оценить количественное его влияние затруднительно

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Майнинг криптовалют является одним из дополнительных факторов укрепления курса рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Читайте также

Иски к Euroclear, ключевая ставка и динамика цен. Заявления Набиуллиной

"Что касается майнинга - наверное, оценить количественное его влияние затруднительно. Потому что значительная часть майнинга находится в "серой" зоне. Но в любом случае майнинг появился не в этом году. То есть нельзя укрепление курса связать именно с тем, что он как-то резко вырос. Он и существовал, наверное такое-то увеличение есть. Тем не менее, майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля", - отметила глава ЦБ.