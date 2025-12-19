Набиуллина назвала майнинг криптовалют одним из факторов укрепления курса рубля
Редакция сайта ТАСС
15:08
обновлено 15:26
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Майнинг криптовалют является одним из дополнительных факторов укрепления курса рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Читайте также
Иски к Euroclear, ключевая ставка и динамика цен. Заявления Набиуллиной
"Что касается майнинга - наверное, оценить количественное его влияние затруднительно. Потому что значительная часть майнинга находится в "серой" зоне. Но в любом случае майнинг появился не в этом году. То есть нельзя укрепление курса связать именно с тем, что он как-то резко вырос. Он и существовал, наверное такое-то увеличение есть. Тем не менее, майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля", - отметила глава ЦБ.