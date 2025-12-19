ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Инфраструктура "Ростелекома" отработала штатно в ходе "Итогов года с Путиным"

Платформа сбора, хранения и обработки обращений по всем каналам также отработала качественно
15:15
обновлено 15:20

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Цифровая инфраструктура и платформа хранения и обработки сообщений "Ростелекома" отработала штатно во время подготовки и проведения "Итогов года с Владимиром Путиным". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Предоставленная "Ростелекомом" цифровая инфраструктура и платформа сбора, хранения и обработки обращений по всем каналам отработала штатно во время подготовки и проведения ежегодной прямой линии и пресс-конференции президента России", - рассказали в пресс-службе. 

