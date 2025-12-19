Эксперт Богомолов предложил привлечь инвесторов к проекту кластера РЗМ в Сибири

Создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Создание пула инвесторов, в том числе с возможным привлечением капитала из дружественных стран, необходимо для быстрой реализации проекта по созданию кластера глубокой переработки критически значимых металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе в Сибири. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что власти прорабатывают возможность создания в Ангаро-Енисейском регионе кластера глубокой переработки цветных и редкоземельных металлов, выявляются компании, которые потенциально могут стать инвесторами.

"Чтобы ускориться и быстрее реализовать проект по созданию Ангаро-Енисейского кластера, нужно сформировать пул инвесторов. В том числе, пригласить инвесторов из дружественных стран. Надо понимать, что западные конкуренты не дремлют и тоже подключились к освоению месторождений РЗМ на подконтрольных им территориях. Для обеспечения лидерства у нас есть 8-10 лет", - сообщил Богомолов.

По словам Богомолова, такие проекты - основа будущего технологического суверенитета страны. "Технологический суверенитет начинается с обеспеченности критически значимым сырьем. <...> Поэтому такие проекты в области недропользования, в области добычи, переработки критически значимого сырья, очень важны для государства", - пояснил Богомолов.

О кластере

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что запуск первых объектов кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется в 2027 году. Создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования.

В Минприроды России сообщали ТАСС, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн, среди них балансовые запасы 15 видов редкоземельных металлов учтены в объеме 28,5 млн тонн. Этих запасов хватит как для текущих потребностей экономики РФ, так и на долгосрочную перспективу.