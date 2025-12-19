Глава Ненецкого АО отметила необходимость развития трассы Нарьян-Мар

Круглогодичному автомобильному сообщению препятствует отсутствие моста через Печору в районе поселка Усть-Уса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт отметила важность модернизации автодороги Нарьян-Мар - Сыктывкар - по итогам прямой линии президента России Владимира Путина она написала в своем Telegram-канале.

Трасса Нарьян-Мар - Сыктывкар - единственная дорога, которая связывает НАО с остальными субъектами РФ, но круглогодичному автомобильному сообщению препятствует отсутствие моста через Печору в районе поселка Усть-Уса. В 2021 году затраты на строительство моста оценивались примерно в 21 млрд рублей.

"Уверена, все жители НАО и Республики Коми с особым вниманием слушали вопрос журналистки из Коми Дарьи Шучалиной о нашей "дороге жизни" - трассе Нарьян-Мар - Печора - Усинск - Ухта - Сыктывкар. Тема сложная, разговоры о модернизации трассы ведутся много лет, уже несколько глав северных регионов сменилось. Но де-факто эта дорога лишь пару лет назад связала наши регионы между собой. А ведь это и северный завоз, и вопросы экономического развития наших регионов", - написала Гехт.

"Дарье огромное спасибо, что смогла поднять проблему на президентский уровень, - добавила Гехт. - Судя по реакции Владимира Владимировича, вопрос этот будет решен положительно - так или иначе, в рамках стратегических решений правительства, в контексте развития опорной транспортной сети нашей страны. Я в это искренне верю, и со своей стороны буду работать над приближением этого решения".

Дорога Нарьян-Мар - Усинск является частью дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар, поэтому вопросы ее развития важны для НАО. Как отметили в пресс-службе губернатора округа, по поводу модернизации трассы и строительства моста соседние регионы постоянно находятся во взаимодействии. В августе прошла встреча на тот момент врио главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна с президентом, в ходе диалога в том числе обсуждалось строительство трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар и возведение моста через Печору. Глава государства поддержал проект.

Глава НАО также отметила, что в округе есть еще болевые точки по транспортной инфраструктуре. Это необходимость строительства моста через реку Куя и дороги на Тельвиску.