Ростех назвал преимущества МС-21 перед иностранными конкурентами

В госкорпорации отметили, что самолет превосходит их в нескольких технических решениях и имеет высокий уровень комфорта

Редакция сайта ТАСС

Самолет МС-21 © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отечественный самолет МС-21 превосходит иностранных конкурентов в ряде технических решений, а также имеет высокий уровень комфорта по сравнению с Boeing 737 и Airbus 320. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Существенное преимущество МС-21 - высокий уровень комфорта для пассажиров за счет более широкого фюзеляжа по сравнению с Boeing 737 и Airbus 320. Впервые в этом классе самолет вышел на уровень, доступный только пассажирам широкофюзеляжных лайнеров: он имеет более просторный проход между креслами, увеличенные багажные полки и большие иллюминаторы", - рассказали в Ростехе.

"Также лайнер превосходит конкурентов в ряде технических решений. В частности, на МС-21 используются композитные материалы в силовых конструкциях, прежде всего - в крыле, что дает ему выигрыш по массе", - добавили в госкорпорации.

Там также отметили, что удовлетворение спроса на отечественный самолет МС-21 со стороны российских авиакомпаний в приоритете, потом будет прорабатываться выход на внешние рынки.

"Сейчас в приоритете - удовлетворить спрос со стороны отечественных авиакомпаний. После этого прорабатывается выход на внешние рынки", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что программа импортозамещенного МС-21 уже вышла на финишную прямую. Так, опытные самолеты выполняют испытательные полеты. "До завершения сертификации на Иркутском авиазаводе создается задел по серийным машинам. В разной степени готовности находится более 20 бортов", - добавили в Ростехе.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" дал высокую оценку МС-21, назвав его конкурентоспособным на мировых рынках.

Ранее сообщалось, что серийное производство и поставки МС-21 планируется начать в 2026 году. Как заявили 19 декабря в Минпромторге, уже законтрактовано 18 самолетов МС-21.

О лайнере

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производства. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях.