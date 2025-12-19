Ввод 800 МВт генерирующих мощностей в Якутии ожидается до 2031 года

Минэнерго совместно с регионом прорабатывает перечень мероприятий для повышения надежности электросетевого комплекса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает ввода в энергосистеме Республики Саха (Якутия) до 2031 года около 800 МВт генерирующих мощностей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках перспективного развития энергосистемы Республики Саха (Якутия) до 2031 года ожидается ввод дополнительно около 800 МВт генерирующей мощности, в том числе со строительством новых объектов генерации и с соответствующим сетевым строительством", - говорится в сообщении.

В Минэнерго напомнили, что за последние годы проведена модернизация крупных центров питания. Сейчас совместно с регионом министерство прорабатывает перечень мероприятий, необходимых для повышения надежности электросетевого комплекса.

Помимо этого, министерство продолжает реализацию мероприятий по повышению надежности тепловой генерации Дальнего Востока для поддержания устойчивой работы энергосистемы Востока до реализации проектов нового строительства объектов генерации.

"Энергокомпаниями в плановом порядке реализуются ремонтные и инвестиционные программы, планы подготовки к отопительным периодам. Кроме того, в отдельных регионах Дальнего Востока реализуются адресные программы повышения надежности электросетевого комплекса", - добавили в Минэнерго.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил о том, что энергетика будет приоритетным направлением развития Якутии, где находится большое количество полезных ископаемых. Он уточнил, что власти будут развивать не только экологичные источники энергии, но и газовую, нефтяную, углеводородную генерации.