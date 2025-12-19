Минпросвещения начало проработку вопроса о продлении часов работы детских садов

Речь идет также о развитии инфраструктуры таких учреждений

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения России начало прорабатывать вопрос о развитии инфраструктуры детских садов и возможности увеличить время их работы. Об этом заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова в комментарии телеканалу "Россия-1".

"В адрес президента поступил вопрос из Тюменской области по вопросу развития инфраструктуры детских садов и возможном увеличением количества часов работы дошкольных образовательных учреждений. Мы связались с Тюменской областью. Этот вопрос сейчас находится в проработке", - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" указал на возможность продления времени работы детских садов, однако, по его словам, это потребует увеличения числа воспитателей.