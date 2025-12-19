Ульяновская область сделает акцент на подготовке кадров для авиастроения

Особое внимание уделят инфраструктурным проектам, в том числе в части обновлению социальной и дорожной инфраструктуры филиала ПАО "Ил" "Авиастар, сообщили в пресс-службе правительства региона

УЛЬЯНОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Ульяновская область в 2026 году уделит особое внимание подготовке кадров для авиастроения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

"В следующем году особый акцент будет сделан на подготовке кадров для авиастроения, чествовании ветеранов отрасли, на инфраструктурных проектах, в том числе в части обновления социальной и дорожной инфраструктуры филиала ПАО "Ил" "Авиастар", - сказала собеседница агентства.

По данным правительства региона, для привлечения и закрепления специалистов на предприятии реализуется проект строительства льготного ипотечного жилья. "В ноябре был дан официальный старт строительству многоквартирного дома для сотрудников филиала ПАО "Ил" "Авиастар" в Заволжском районе Ульяновска", - уточнили в пресс-службе.

Президент России подписал указ о праздновании в 2026 году 50-летия основания филиала ПАО "Ил" "Авиастар". В связи с этим событием губернатор Ульяновской области объявил 2026 год в регионе Годом авиастроителя. Эту инициативу поддержал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. В правительстве России сформирован оргкомитет, в который вошло руководство Минпромторга РФ и других федеральных структур, а также губернатор Ульяновской области.

Путин во время "Итогов года" отметил, что авиастроение является "острым" вопросом для РФ. По его словам, в стране хорошие традиции авиастроения, как боевого, так и гражданского. Президент добавил, что стране необходимы современные отечественные самолеты, в том числе и для региональных перевозок. Путин также пожелал удачи ульяновскому "Авиастару" и заявил, что предприятию будут помогать.