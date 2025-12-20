Эксперт Заводовский призвал ввести страхование сделок при покупке квартир

Это позволит покупателям избежать ситуаций наподобие "эффекта Долиной", считает основатель девелоперской компании Baza Development

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Введение в России специализированного страхования для сделок по продаже недвижимости на вторичном рынке позволит добросовестным покупателям избежать ситуаций наподобие "эффекта Долиной", уверен основатель крупной девелоперской компании Baza Development, которая реализует проекты в разных регионах РФ и за рубежом, Марк Заводовский.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с Долиной, сделка по продаже квартиры которой сначала была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой - и только Верховный суд вынес решение в пользу покупателя. Ранее Заводовский оценивал, что число исков о возврате квартир по схеме Ларисы Долиной в РФ за год превысило 3 тыс.

"Как всегда, нет универсальной "пилюли", которая решит все вопросы и закроет все риски. Вопрос надо решать комплексно. На повестку логично выходят несколько направлений. Во-первых, необходимо уточнение приоритета защиты добросовестного приобретателя, когда мошенничество исходит от третьих лиц, а не от самого покупателя - например, обсуждение специального страхования титула для сделок с жильем", - сказал эксперт ТАСС.

Он добавил, что сейчас добросовестный покупатель может обезопасить себя, привлекая к сделкам таких специалистов как юристы, нотариусы и риелторы. Кроме того, стоит тщательно проверять и сам объект, и документы по сделке, и данные о продавце или его представителе.

"Требуется и проведение тщательного Due Diligence [комплексная проверка перед заключением сделки]: документы и история объекта, дееспособность продавца, полномочия представителей и так далее, а также корректный сбор и оформление всех документов. При этом в силу свободы договора следует указывать реальную стоимость недвижимости, порядок урегулирования споров между сторонами в случае их возникновении, заверения и гарантии сторон по сделке, сроки "выписки" прописанных лиц, предусмотреть штрафные санкции или использование механизма возмещения потерь при развороте сделки по причинам, не связанным с действиями добросовестного приобретателя. И так далее", - отметил собеседник агентства.

Заводовский добавил, что сейчас нормы Гражданского кодекса РФ обеспечивают защиту добросовестных покупателей - например, есть возможность расторгнуть сделку по соглашению сторон с возвратом квартиры продавцу, а денег - покупателю, а также возможность подать иск, если одна из сторон осталась и с квартирой, и с деньгами. При этом прецедент, созданный Верховным судом по делу Долиной, задает общий вектор судебной практики, повышая шансы сохранить право собственности у добросовестного покупателя при доказанном мошенничестве третьих лиц, однако не гарантирует решения в пользу покупателя.

О ситуации с квартирой Долиной

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению Верховного суда РФ, право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 годы рассмотрели более 50 подобных споров.